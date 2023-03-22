Пети о недовольстве Гризманна: «Капитанство не требуют, оно передается — Антуан поступает эгоистично»

Чемпион мира-1998 Эммануэль Пети раскритиковал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна после недовольства назначением Килиана Мбаппе капитаном национальной команды.

Форвард «Атлетико» назначен вице-капитаном команды.

«Я не знаю, почему это вызвало у него разочарование. В глубине души он считает, что он самый достойный, потому что на данный момент он самый старший в сборной. Но полномочия принимают, а не требуют.

Повязка должна прийти к игроку естественным образом, при единогласном согласии, потому что она объединяет всех в раздевалке. То, что он настойчиво просит ее и ********* (сильно напрягается. — Прим. «СЭ»), простите меня, из-за того, что не получил ее, прекрасно показывает, почему не нужно давать повязку именно ему.

Он поступает эгоистично, как будто именно он должен поднять трофей, если мы что-то выиграем, быть на первом плане на фотографиях и оказаться в вечности. Мне не нравится такой подход.

Я могу понять, что он разочарован, но такое чувство, что именно этого он с нетерпением ждал после ухода Варана и Льориса. Капитанство не требуют, оно передается», — цитирует Пети Goal.com.

Ранее сообщалось, что Гризманн может уйти из сборной Франции после назначения Мбаппе капитаном. Предыдущим капитаном был голкипер Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной после ЧМ-2022.