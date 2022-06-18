Сеск Фабрегас покинул «Монако»
Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник Сеск Фабрегас покинул клуб. У игрока истек срок контракта с французским клубом.
35-летний испанец играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что этим летом Фабрегас объявил о завершении карьеры.
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