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Сегодня, 12:27

Сеск Фабрегас покинул «Монако»

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник Сеск Фабрегас покинул клуб. У игрока истек срок контракта с французским клубом.

35-летний испанец играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что этим летом Фабрегас объявил о завершении карьеры.

Сеск Фабрегас
ФК Монако
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