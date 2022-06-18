Сеск Фабрегас покинул «Монако»

Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник Сеск Фабрегас покинул клуб. У игрока истек срок контракта с французским клубом.

35-летний испанец играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что этим летом Фабрегас объявил о завершении карьеры.