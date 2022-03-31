Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар в застое уже два года, — приводит слова Пети Sport1. — Он уже не пытается обыгрывать соперников один на один. Но при такой зарплате и столь длительном контракте от него будет крайне тяжело избавиться, тем более до чемпионата мира будет оставаться несколько месяцев».

Экс-полузащитник высказался о продлении контракт с 30-летним бразильцем.

«Главная ошибка «ПСЖ» — подписание нового контракта с Неймаром. Как можно было продлить соглашение на четыре года, когда он вообще не помогал команде? Его уход принес бы облегчение обеим сторонам», — сказал он.

В нынешнем сезоне Неймар забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.