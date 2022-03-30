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Сегодня, 22:22

Неймар намерен остаться в «ПСЖ» на следующий сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен остаться в клубе на следующий сезон.

Как сообщает Goal, вылет команды из Лиги чемпионов и недовольство со стороны болельщиков не заставят бразильского футболиста искать новый клуб этим летом. Неймар счастлив в столице Франции и не стремится к переезду.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en/news/neymar-transfer-latest-brazil-star-set-to-stay-with-psg-next/blt7eed632bf9bb1cce
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2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
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 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Анже 29 8 8 13 32-41 32
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 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
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 Метц 29 4 11 14 26-52 23
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 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Ницца – Ренн
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
 - : -
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Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
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Лион – Анже
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
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ПСЖ

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