Неймар намерен остаться в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен остаться в клубе на следующий сезон.

Как сообщает Goal, вылет команды из Лиги чемпионов и недовольство со стороны болельщиков не заставят бразильского футболиста искать новый клуб этим летом. Неймар счастлив в столице Франции и не стремится к переезду.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.