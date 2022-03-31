«ПСЖ» хочет подписать форварда «Аякса» Антони, на которого претендует «Барселона»

«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Аякса» Антони, сообщает le10sport.

По информации источника, парижане хотят выиграть борьбу за 22-летнего бразильца у «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.