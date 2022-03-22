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Сегодня, 13:12

Неймар является самым высокооплачиваемым игроком лиги 1. Месси — второй, Мбаппе — третий

Стали известны зарплаты Месси, Неймара и Мбаппе в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции.

В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ».

Больше всех в лиге 1 получает нападающий парижской команды Неймар — 4,083 миллиона евро в месяц. Второе место в рейтинге занял партнер Неймара по команде Лионель Месси (3,375 миллиона евро в месяц). На третьей позиции расположился еще один форвард парижан — Килиан Мбаппе (2,22 миллиона евро в месяц).

Отметим, что среди 20 самых высокооплачиваемых игроков лиги лишь нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер (15-е место, 650 тысяч евро в месяц) и полузащитник монегасков Франсеск Фабрегас (18-е место, 600 тысяч евро в месяц) не представляют парижский клуб.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Salaires-de-la-ligue-1/1323642
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 00:00
Труа – Реймс
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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