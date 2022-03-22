Издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции.

В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ».

Больше всех в лиге 1 получает нападающий парижской команды Неймар — 4,083 миллиона евро в месяц. Второе место в рейтинге занял партнер Неймара по команде Лионель Месси (3,375 миллиона евро в месяц). На третьей позиции расположился еще один форвард парижан — Килиан Мбаппе (2,22 миллиона евро в месяц).

Отметим, что среди 20 самых высокооплачиваемых игроков лиги лишь нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер (15-е место, 650 тысяч евро в месяц) и полузащитник монегасков Франсеск Фабрегас (18-е место, 600 тысяч евро в месяц) не представляют парижский клуб.