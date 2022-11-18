Почеттино назвал работу тренером «ПСЖ» «неблагодарной»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что к нему относились несправедливо в парижском клубе.

«Является ли работа тренером «ПСЖ» самой неблагодарной? Абсолютно. Твои успехи постоянно обесцениваются. Наши победы всегда связывали с индивидуальным мастерством игроков, зато все поражения происходили исключительно по моей вине», — заявил Почеттино Marca.

На данный момент 50-летний аргентинец находится без команды. Летом он покинул пост главного тренера «ПСЖ».