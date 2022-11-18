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Сегодня, 22:15

Почеттино назвал работу тренером «ПСЖ» «неблагодарной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что к нему относились несправедливо в парижском клубе.

«Является ли работа тренером «ПСЖ» самой неблагодарной? Абсолютно. Твои успехи постоянно обесцениваются. Наши победы всегда связывали с индивидуальным мастерством игроков, зато все поражения происходили исключительно по моей вине», — заявил Почеттино Marca.

На данный момент 50-летний аргентинец находится без команды. Летом он покинул пост главного тренера «ПСЖ».

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
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 Осер 15 3 4 8 14-31 13
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 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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Неймар

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ПСЖ

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Лилль

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