«Арсенал» следит за полузащитником из «Тулузы»

«Арсенал» нашел усиление в виде атакующего полузащитника «Тулузы» Фареса Шаиби, сообщает Footmercato. Скауты лондонского клуба просматривали игрока в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:2).

В текущем сезоне 19-летний алжирец провел за «Тулузу» 13 игр во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

«Арсенал» по итогам 16 туров лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 37 очков и опережает ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» на пять баллов.