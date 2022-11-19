Амин Арит, получивший травму перед ЧМ-2022, выбыл до конца сезона

Президент «Марселя» Пабло Лонгориа сомневается, что полузащитник Амин Арит сыграет еще в этом сезоне. На этой неделе 25-летний марокканец успешно перенес операцию на крестообразных связках.

«Мы подождем последующих медицинских тестов, но тенденция такова, что мы потеряли Арита до конца сезона», — цитирует Journal La Marseillaise Лонгориа.

Арит получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Монако» после столкновения с защитником Акселем Дисаси. Хавбек должен был поехать на чемпионат мира-2022 в составе сборной Марокко.