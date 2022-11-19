Амин Арит, получивший травму перед ЧМ-2022, выбыл до конца сезона
Президент «Марселя» Пабло Лонгориа сомневается, что полузащитник Амин Арит сыграет еще в этом сезоне. На этой неделе 25-летний марокканец успешно перенес операцию на крестообразных связках.
«Мы подождем последующих медицинских тестов, но тенденция такова, что мы потеряли Арита до конца сезона», — цитирует Journal La Marseillaise Лонгориа.
Арит получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Монако» после столкновения с защитником Акселем Дисаси. Хавбек должен был поехать на чемпионат мира-2022 в составе сборной Марокко.
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|
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|7
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|
15
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|15
|2
|7
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|17-24
|13
|
16
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|3
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|
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|3
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|8
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|
18
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|28.12
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Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
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Осер – Монако
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|28.12
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|
Брест – Лион
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|- : -
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|
Лорьян – Монпелье
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|00:00
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Марсель – Тулуза
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ПСЖ – Страсбур
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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Терем Моффи
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Реми Кабелла
Лилль
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|Ж
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Эммануэль Агбаду
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