Кассано встретился с Месси в Париже на матче с «Сент-Этьеном»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано встретился с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в Париже на матче 26-го тура с «Сент-Этьеном» (3:1).

В ходе встречи с 34-летним аргентинцем Кассано дважды воскликнул «Бог существует!»

Экс-форвард вместе с детьми посетил раздевалку парижской команды, где сфотографировался с игроками.

Напомним, что в игре с «Сент-Этьеном» Месси отметился двумя результативными передачами.