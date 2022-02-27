«Монако» без Головина проиграл на последних минутах «Реймсу»

«Монако» уступил «Реймсу» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Причем решающий мяч был забит в уже добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу из-за повреждения.

«Монако» не может выиграть третий матч подряд. В активе команды 38 очков (6-е место).