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«Монако» без Головина проиграл на последних минутах «Реймсу»

Иван Шитик
Корреспондент
27 февраля. «Монако» — «Реймс» — 1:2.
Фото ФК «Монако».

«Монако» уступил «Реймсу» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Причем решающий мяч был забит в уже добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу из-за повреждения.

«Монако» не может выиграть третий матч подряд. В активе команды 38 очков (6-е место).

Франция. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:2
Реймс
Голы
Бен-Йеддер, 55 (1:0), Фолланд, 84 (1:1), Мбюкю, 90+2 (1:2)
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Дисаси Жан Лукас Фофана (Матазо, 80) Диоп Мартинш (Аклиуш, 78) Бен-Йеддер Якобс Фолланд (Матсима, 90+1)
Реймс
Райкович Фас Конан (Адлен, 65) Бузи Локо Мунетси Матусива Лопи (Зенели, 80) Флип (Кеббаль, 73) Хорнби (Мбюкю, 65) ван Берген (Думбья, 73)
Предупреждения
Дисаси 25’, Жан Лукас 86’  -  Хорнби 27’, Мунетси 42’
Удаления
Жан Лукас 88’ (вторая ж.к)
Судьи
Мийо (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Монако
ФК Реймс
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
10
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 2 : 4
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 0 : 0
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 3 : 1
27.02 15:00
Монако – Реймс
 1 : 2
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
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