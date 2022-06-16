Папен об игре Месси в «ПСЖ»: «Нельзя освистывать игрока, у которого семь «Золотых мячей»

Бывший форвард сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался об игре нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ». По его мнению, 34-летний аргентинец не может играть в любом клубе.

«Месси — это игрок «Барселоны», великой «Барселоны», — приводит слова Папена Sky Sport Italia. — И переход в другой клуб, даже если он один из сильнейших, как «ПСЖ», дается Лионелю очень тяжело. Мы вспоминаем невероятного Месси, но в этом году он не был таким. Это не вопрос обстановки — ему уже 35 лет, и он не будет тем же игроком, что и пять лет назад. Как мне кажется, в таком возрасте смена клубов дается еще сложнее«.

Также по мнению экс-форварда, играть рядом с Месси нелегко, потому что он действует сам по себе и не обороняется.

«Мы видели Месси в «Барселоне», и мы скучаем по его игре тех времен. Но в любом случае его нельзя освистывать. Нельзя освистывать игрока, у которого семь «Золотых мячей», — сказал он.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.