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Папен об игре Месси в «ПСЖ»: «Нельзя освистывать игрока, у которого семь «Золотых мячей»

Папен поделился мнением об игре Месси в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший форвард сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался об игре нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ». По его мнению, 34-летний аргентинец не может играть в любом клубе.

«Месси — это игрок «Барселоны», великой «Барселоны», — приводит слова Папена Sky Sport Italia. — И переход в другой клуб, даже если он один из сильнейших, как «ПСЖ», дается Лионелю очень тяжело. Мы вспоминаем невероятного Месси, но в этом году он не был таким. Это не вопрос обстановки — ему уже 35 лет, и он не будет тем же игроком, что и пять лет назад. Как мне кажется, в таком возрасте смена клубов дается еще сложнее«.

Также по мнению экс-форварда, играть рядом с Месси нелегко, потому что он действует сам по себе и не обороняется.

«Мы видели Месси в «Барселоне», и мы скучаем по его игре тех времен. Но в любом случае его нельзя освистывать. Нельзя освистывать игрока, у которого семь «Золотых мячей», — сказал он.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/06/15/papin-intervista-video
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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