УЕФА может открыть дело против «ПСЖ», если будут обнаружены финансовые нарушения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает ситуацию с финансами «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, несколько недель назад УЕФА отправила парижскому клубу «запрос об информации». Официальные процедуры еще не начались.

Отмечается, что «ПСЖ» находился под наблюдением контролирующего органа еще за несколько недель до жалобы, которую подала ла лига. УЕФА отправил запрос после того, как финансовые эксперты органа финансового контроля клубов (ICFC) изучили показатели из отчетов парижского клуба. При этом организация также изучает показатели и других европейских клубов.

Таким образом, ICFC, которая работает в сотрудничестве, но независимо от УЕФА, проведет расследование нынешнего финансового положения «ПСЖ». По итогам проведенного анализа будет принято решение о том, необходимо ли открывать дело против парижского клуба.

Ранее сообщалось, что ла лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фейр-плей.