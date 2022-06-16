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Сегодня, 11:31

Гаттузо хочет видеть Тимоти Веа в «Валенсии»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Лилля» Тимоти Веа может продолжить карьеру в «Валенсии», пишет журналист Николо Скира. В игроке заинтересован новый главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

По данным источника, специалист ищет для «Валенсии» нападающего, похожего на форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Клуб уже приступил к переговорам с «Лиллем» по аренде Тимоти Веа с правом выкупа.

В прошлом сезоне Веа забил 3 гола и сделал 4 ассиста за «Лилль» в чемпионате Франции. Тимоти является сыном бывшего обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, который сейчас является президентом Либерии.

Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
ФК Лилль
0
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
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21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
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21.05 22:00
Реймс – Ницца
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ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Лион

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П
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ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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 32 2 7
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