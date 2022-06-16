Гаттузо хочет видеть Тимоти Веа в «Валенсии»

Нападающий «Лилля» Тимоти Веа может продолжить карьеру в «Валенсии», пишет журналист Николо Скира. В игроке заинтересован новый главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

По данным источника, специалист ищет для «Валенсии» нападающего, похожего на форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Клуб уже приступил к переговорам с «Лиллем» по аренде Тимоти Веа с правом выкупа.

В прошлом сезоне Веа забил 3 гола и сделал 4 ассиста за «Лилль» в чемпионате Франции. Тимоти является сыном бывшего обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, который сейчас является президентом Либерии.