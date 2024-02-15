«ПСЖ» готов купить защитника «Лилля» Йоро

«ПСЖ» близок к покупке защитника «Лилля» Лени Йоро, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны согласовали условия контракта. «ПСЖ» осталось договориться с «Лиллем» о сумме компенсации за Йоро.

На защитника также претендуют «Реал», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Йоро в нынешнем сезоне провел за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт 18-летнего игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года.