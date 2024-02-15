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Сегодня, 11:28

«ПСЖ» готов купить защитника «Лилля» Йоро

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» близок к покупке защитника «Лилля» Лени Йоро, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны согласовали условия контракта. «ПСЖ» осталось договориться с «Лиллем» о сумме компенсации за Йоро.

На защитника также претендуют «Реал», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Йоро в нынешнем сезоне провел за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт 18-летнего игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года.

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 И В Н П +/- О
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 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
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 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
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 Нант 21 6 4 11 22-32 22
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 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
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 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
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 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
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 Метц 21 4 5 12 18-32 17
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Лион – Ницца
 - : -
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