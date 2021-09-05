«Было очень больно». Погба вспомнил о вылете сборной Франции в 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил о вылете сборной Франции от Швейцарии (3:3, по пенальти — 4:5) на стадии 1/8 финала Евро-2020.

«Было очень больно. Оглядываясь на тот матч, могу сказать, что никто не мог себе такого представить. Тогда Швейцария победила, а мы проиграли», — цитирует Погба Telefoot.

Вчера, 4 сентября, сборная Франции сыграла вничью с командой Украины (1:1). Франция возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Украина занимает 3-е место. 7 сентября французские игроки сыграют с Финляндией.