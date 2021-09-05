Боатенг рассказал о советах Флика перед переходом в «Лион»

Новичок «Лиона» Джером Боатенг рассказал, что перед переходом во французский клуб многие написали ему о том, что он делает правильный выбор.

«Франк Рибери написал мне сообщение, в котором говорилось, что «Лион» — отличный французский клуб, и что он рад за меня. Ханс Флик тоже написал, что «Лион» — хорошая команда, и он будет счастлив, если трансфер состоится. Также он добавил, что мне нужно опираться только на свои ощущения и полагаться на свое сердце и интуицию», — цитирует Боатенга Sport1.de.

2 сентября немецкий защитник присоединился к «Лиону» бесплатно, так как летом у него закончился контракт с «Баварией».