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Булыкин — о травме Неймара: «В «ПСЖ» разберутся, кого и как заменить. Может, для кого-то даже представится шанс»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о травме нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Конечно, это потеря. Но я думаю, что там есть, кем заменить. В «ПСЖ» лучшие футболисты мира собраны. Они там разберутся, кого и как заменить. Может, для кого-то даже представится шанс, и этот игрок будет более мотивирован и лучше сыграет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Неймар получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» (4:3). Сообщалось, что форвард пропустит остаток текущего сезона. На восстановление от повреждения ему понадобится от трех до четырех месяцев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19916539.shtml
Дмитрий Булыкин
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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