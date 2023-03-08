Булыкин — о травме Неймара: «В «ПСЖ» разберутся, кого и как заменить. Может, для кого-то даже представится шанс»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о травме нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Конечно, это потеря. Но я думаю, что там есть, кем заменить. В «ПСЖ» лучшие футболисты мира собраны. Они там разберутся, кого и как заменить. Может, для кого-то даже представится шанс, и этот игрок будет более мотивирован и лучше сыграет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Неймар получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» (4:3). Сообщалось, что форвард пропустит остаток текущего сезона. На восстановление от повреждения ему понадобится от трех до четырех месяцев.