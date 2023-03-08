Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 05:00

«Анже» уволил главного тренера Буазама

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Анже» на официальном сайте объявил, что Абдельазис Буазама больше не является главным тренером команды.

54-летний специалист с 28 ноября 2022 года работал на этой должности: 11 матчей в лиге 1, из которых 2 ничьи и 9 поражений.

Ранее он тренировал молодежную команду «Анже» и работал на других должностях в клубе с 2013 года.

После 26 туров «Анже» занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1, набрав 10 очков. От 16-й спасительной строчки команду отделяют 12 очков.

Футбол
ФК Анже
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бен Арфа выиграл суд у «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 00:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 00:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 00:00
Осер – Ренн
 - : -
12.03 00:00
Брест – ПСЖ
 - : -
12.03 00:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 00:00
Лилль – Лион
 - : -
12.03 00:00
Лорьян – Труа
 - : -
12.03 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
12.03 00:00
Монако – Реймс
 - : -
12.03 00:00
Нант – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости