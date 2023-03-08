«Анже» уволил главного тренера Буазама

«Анже» на официальном сайте объявил, что Абдельазис Буазама больше не является главным тренером команды.

54-летний специалист с 28 ноября 2022 года работал на этой должности: 11 матчей в лиге 1, из которых 2 ничьи и 9 поражений.

Ранее он тренировал молодежную команду «Анже» и работал на других должностях в клубе с 2013 года.

После 26 туров «Анже» занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1, набрав 10 очков. От 16-й спасительной строчки команду отделяют 12 очков.