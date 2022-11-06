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Сегодня, 15:42

Будущий клуб Месси определится после чемпионата мира-2022

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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Будущее форварда «ПСЖ» Лионеля Месси решится по результатам чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает El Nacional

По информации издания, если сборная Аргентины сумеет завоевать трофей, то 35-летний аргентинец перейдет в «Интер Майами», где планирует завершить карьеру. Если выступление будет неудачным, то Месси останется в Европе и продолжит играть до чемпионата мира-2026. Лионель должен продлить контракт с «ПСЖ» по окончании сезона.

Чемпионат мира в Катаре станет для аргентинского форварда пятым в карьере. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником Аргентины станет Саудовская Аравия, матч пройдет 22 ноября в 22:00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
2-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лига 1: «Лорьян» — «ПСЖ», «Тулуза» — «Монако» и другие матчи 14-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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