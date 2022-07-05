«Брест» подписал форварда «Селтика» Дембеле
«Брест» объявил о покупке нападающего «Селтика» Карамоко Дембеле.
19-летний англичанин перешел в французский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на 4 года.
Дембеле — воспитанник «Селтика». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 20 минут.
Игрок пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы голеностопа.
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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