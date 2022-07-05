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Сегодня, 15:10

«Брест» подписал форварда «Селтика» Дембеле

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брест» объявил о покупке нападающего «Селтика» Карамоко Дембеле.

19-летний англичанин перешел в французский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на 4 года.

Дембеле — воспитанник «Селтика». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 20 минут.

Игрок пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы голеностопа.

Источник: https://www.sb29.bzh/05-04-22-karamoko-dembele-c-est-fait.php
Футбол
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