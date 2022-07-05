«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды

«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера команды.

Презентация специалиста прошла во время пресс-конференции в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Контракт с 55-летним французом рассчитан на 2 года.

«Я рад представить вам нашего нового главного тренера, Кристофа Гальтье. Я очень рад находиться с ним рядом. Сегодня начинается новая эра нашего клуба, с новыми задачами и новой мотивацией. Мы следили за Гальтье и его работой в «Сент-Этьене», «Лилле» и «Ницце». Мы горды и счастливы, что французский тренер присоединился к нашему проекту», — сказал на пресс-конференции президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Предыдущим главным тренером «ПСЖ» был Маурисио Почеттино, который работал с командой с января 2021 года. Парижский клуб объявил об отставке 50-летнего аргентинца сегодня, 5 июля.