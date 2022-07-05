«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды
«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера команды.
Презентация специалиста прошла во время пресс-конференции в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Контракт с 55-летним французом рассчитан на 2 года.
«Я рад представить вам нашего нового главного тренера, Кристофа Гальтье. Я очень рад находиться с ним рядом. Сегодня начинается новая эра нашего клуба, с новыми задачами и новой мотивацией. Мы следили за Гальтье и его работой в «Сент-Этьене», «Лилле» и «Ницце». Мы горды и счастливы, что французский тренер присоединился к нашему проекту», — сказал на пресс-конференции президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Предыдущим главным тренером «ПСЖ» был Маурисио Почеттино, который работал с командой с января 2021 года. Парижский клуб объявил об отставке 50-летнего аргентинца сегодня, 5 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -