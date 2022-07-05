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Сегодня, 14:15

Мауро Каморанези войдет в тренерский штаб Тудора в «Марселе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Италии Мауро Каморанези войдет в тренерский штаб Игора Тудора в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, специалист в ближайшее время начнет работу с командой.

Предыдущим местом 45-летнего специалиста был «Марибор», итальянец возглавлял словенскую команду с сентября 2020 года по февраль 2021 года.

Игор Тудор возглавил «Марсель» вчера, 4 июля. 44-летний хорват подписал контракт с французским клубом на 2 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1544275329371570177
Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
Мауро Каморанези
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