Мауро Каморанези войдет в тренерский штаб Тудора в «Марселе»
Бывший футболист сборной Италии Мауро Каморанези войдет в тренерский штаб Игора Тудора в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, специалист в ближайшее время начнет работу с командой.
Предыдущим местом 45-летнего специалиста был «Марибор», итальянец возглавлял словенскую команду с сентября 2020 года по февраль 2021 года.
Игор Тудор возглавил «Марсель» вчера, 4 июля. 44-летний хорват подписал контракт с французским клубом на 2 года.
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|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
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5
|Ницца
|0
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6
|Страсбур
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8
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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