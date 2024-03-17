Матч «Бреста» и «Лилля» в лиге 1 завершился ничьей

«Брест» дома сыграл вничью с «Лиллем» в матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол Хонатана Дэвида на 67-й минуте хозяева ответили точным ударом Мартина Сатриано (80-я минута).

«Брест» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» набрал 43 очка и поднялся на 4-ю строчку. Команда продлила серию без поражений до пяти матчей во всех турнирах.