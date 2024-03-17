Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием в матче 26-го тура лиги 1 против «Лорьяна».

С передачи 27-летнего россиянина Юссуф Фофана забил гол в пустые ворота на 60-й минуте встречи. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу «монегасков».

Всего в текущем сезоне на счету Головина 6 голов и 5 результативных передач за «Монако».