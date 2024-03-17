Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч против «Клермона»
Появился стартовый состав «Гавра» на матч с «Клермоном» в 26-м туре чемпионата Франции.
Игра пройдет на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран и начнется в 17.00 по московскому времени. Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев попал в стартовый состав своей команды.
Стартовый состав «Гавра»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Таргаллин, Туре, Сабби, Кузяев, Айю, Байо.
На данный момент «Гавр» с 27 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице лиги 1. У «Клермона» 17 баллов и последняя строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|26
|13
|8
|5
|36-20
|47
|
3
|Монако
|26
|13
|7
|6
|47-36
|46
|
4
|Лилль
|26
|11
|10
|5
|37-23
|43
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|26
|12
|6
|8
|35-27
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|26
|11
|5
|10
|34-35
|38
|
10
|Лион
|26
|10
|4
|12
|30-40
|34
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|26
|6
|8
|12
|35-49
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|26
|6
|5
|15
|23-39
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|- : -
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
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