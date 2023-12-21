Брат Мбаппе поделился эмоциями от своего дебюта за «ПСЖ»
Полузащитник Этан Мбаппе прокомментировал свой дебют за «ПСЖ». Хавбек вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1).
16-летний брат форварда парижан Килиана Мбаппе, который в этой встрече забил два гола.
«Приятно дебютировать на «Парк де Пренс», перед болельщиками. Я очень рад и надеюсь, что их будет больше. Я думаю, что это хороший подарок для моего брата, я очень рад за него и за себя тоже. Он забил два хороших гола, так что, думаю, он будет счастлив», — приводит слова Этана официальный сайт «ПСЖ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|4 : 0
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|1 : 3
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 1
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|2 : 0
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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