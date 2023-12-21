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Сегодня, 06:16

Брат Мбаппе поделился эмоциями от своего дебюта за «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Этан Мбаппе прокомментировал свой дебют за «ПСЖ». Хавбек вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1).

16-летний брат форварда парижан Килиана Мбаппе, который в этой встрече забил два гола.

«Приятно дебютировать на «Парк де Пренс», перед болельщиками. Я очень рад и надеюсь, что их будет больше. Я думаю, что это хороший подарок для моего брата, я очень рад за него и за себя тоже. Он забил два хороших гола, так что, думаю, он будет счастлив», — приводит слова Этана официальный сайт «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
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Тулуза – Монако
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Александр Ляказетт

Лион

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П
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Марсель

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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
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Флориан Сотока

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