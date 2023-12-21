Брат Мбаппе поделился эмоциями от своего дебюта за «ПСЖ»

Полузащитник Этан Мбаппе прокомментировал свой дебют за «ПСЖ». Хавбек вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1).

16-летний брат форварда парижан Килиана Мбаппе, который в этой встрече забил два гола.

«Приятно дебютировать на «Парк де Пренс», перед болельщиками. Я очень рад и надеюсь, что их будет больше. Я думаю, что это хороший подарок для моего брата, я очень рад за него и за себя тоже. Он забил два хороших гола, так что, думаю, он будет счастлив», — приводит слова Этана официальный сайт «ПСЖ».