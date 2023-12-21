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Хюттер — об удалении Головина: «Он понимает свою ошибку»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об удалении полузащитника монегасков Александра Головина в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Хавбек сборной России на 51-й минуте встречи получил прямую красную карточку за удар соперника шипами в голень.

«К счастью, мы хорошо закончили первый тайм, перевернув ситуацию двумя забитыми мячами. Затем мы потеряли Головина, который понимает свою ошибку. Его будет не хватать, но главное по итогу — это результат», — приводит слова Хюттера сайт французского клуба.

В этом сезоне 27-летний Головин провел 15 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. После 17 туров «Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.

Удаление Александра Головина в&nbsp;матче &laquo;Тулуза&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. «Идиотский поступок. Его дисквалификации утомили». Во Франции возмущены глупым удалением Головина

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
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20.12 23:00
Реймс – Гавр
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