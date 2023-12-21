Кимпембе подписал новый контракт с «ПСЖ». Защитник не играет с февраля из-за травмы
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе на своей странице в социальной сети сообщил, что подписал новый контракт с клубом.
«Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2026 года», — написал Кимпембе.
26 февраля в матче 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:3) Кимпембе получил повреждение на 16-й минуте. Защитник не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. У него выявили разрыв правого ахиллова сухожилия.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|4 : 0
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|1 : 3
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 1
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|2 : 0
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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