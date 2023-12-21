Кимпембе подписал новый контракт с «ПСЖ». Защитник не играет с февраля из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе на своей странице в социальной сети сообщил, что подписал новый контракт с клубом.

«Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2026 года», — написал Кимпембе.

26 февраля в матче 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:3) Кимпембе получил повреждение на 16-й минуте. Защитник не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. У него выявили разрыв правого ахиллова сухожилия.