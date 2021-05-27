Жорже Жезуш может возглавить «Лион»

«Лион» продолжает поиски нового главного тренера. Руди Гарсия после последнего матча в сезоне-2020/21 объявил, что покинет команду летом.

По информации maisfutebol, одним из кандидатов на пост главного тренера «Лиона» является Жорже Жезуш, который ныне тренирует «Бенфику». В чемпионате Франции «ткачи» заняли 4-е место и вышли в Лигу Европы.

Также «Лион» рассматривает кандидатуру Кристофа Гальтье, который решил покинуть «Лилль» после победы в чемпионате Франции.