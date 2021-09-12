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«Ланс» в гостях победил «Бордо», забив гол на 6-й добавленной минуте

17:58
12 сентября. «Бордо» — «Ланс» — 2:3. Фото ФК «Ланс».
12 сентября. «Бордо» — «Ланс» — 2:3. Фото ФК «Ланс».
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«Ланс» в матче 5-го тура чемпионата Франции на выезде вырвал победу у «Бордо». Гости одержали победу со счетом 3:2.

Причем решающий гол в этой встрече был забил на шестой добавленной ко второй тайму минуте.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Бордо» — «Ланс» — 2:3 (0:2)

Голы: Какюта, 39 (0:1). Медина, 43 (0:2). Мангаш, 60 (1:2). Онана, 88 (2:2). Сотока, 90+6 — с пенальти (2:3).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Мангаш, Пембеле (Зеркан, 81), Отавиу, Франсержиу (Грегерсен, 46), Онана, Хван Уй Джо (Бриан, 64), Уден (Адли, 46), Мара (Дилросюн, 46).

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина, Какюта (Да Кошта, 84), Каюзак, Фофана, Клаусс (Мачадо, 85), Франковски (Бура, 90+8), Сотока, Калимуэндо (Саид, 67).

Предупреждения: Гради, 49. Онана, 78. Отавиу, 90. Грегерсен, 90+5. Сотока, 90+7.

Судья: Луиш Годинью (Португалия).

12 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Ренн» — «Реймс» — 0:2 (0:1)

Голы: Экитике, 26 (0:1). Коффи, 67 (0:2).

«Ренн»: Сален, Траоре, Агерд, Трюффер (Ассиньон, 69), Омари, Буриго (Тел, 74), Сантамария (Сулемана, 69), Тэ, Лаборд, Гирасси (Аблен, 75), Террье (Угочукву, 27).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Мунетси, Кеббаль (Мбюкю, 83), ван Берген (Бериша, 68), Экитике (Коффи, 59).

Предупреждения: Агерд, 57. Мунетси, 60. Гравиллон, 78.

Судья: Леонар (Франция).

12 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

«Метц» — «Труа» — 0:2 (0:0)

Голы: Родригеш, 50 (0:1). Шавалерен, 84 (0:2).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен (Траоре, 59), Куяте, Пажо, Майга (Де Превиль, 59), Сарр, Ньян, Гей (Яде, 59).

«Труа»: Гальон, Жиродон, Сальмье (Зукру, 85), Бьянкон (Шамбо, 86), Каборе (Эль-Хаджам, 74), Шавалерен, Азамум, Куаме, Тардье, Тугар (Дингоме, 66), Родригеш (Бальде, 66).

Предупреждения: Майга, 33. Азамум, 57. Де Превиль, 63.

Судья: Гайуст (Франция).

12 сентября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Брест» — «Анже» — 1:1 (0:0)

Голы: Февр, 62 — с пенальти (1:0). Мангани, 78 — с пенальти (1:1).

«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль (Белькебла, 88), Дюверн, Брассье, Февр, Агуме (Саид, 88), Мбок, Онора (Ле Дуарон, 75), Дель Кастильо (Фоссюрье, 74), Кардона (Баджи, 64).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Эбосс, 52), Мангани (Капель, 79), Кабо, Фюльжини (Унаи, 79), Менди, Буфаль (Эль Мелали, 87), Шо (Баокен, 86).

Предупреждения: Думбья, 24. Пьер-Габриэль, 27. Онора, 45+1. Кабо, 87.

Судья: Стина (Франция).

12 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
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Ф1 (-1)

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1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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