«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в чемпионате Франции
«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в матче пятого тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
У хозяев отличились нападающие Стефи Мавидиди и Валер Жермен.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 2:0 (1:0)
Голы: Мавидиди, 32 (1:0). Жермен, 62 (2:0).
«Монпелье»: Берто, Сако, Суке, Козза, Тулер (Эстев, 78), Ферри, Саванье, Шотар, Жермен (Леруа, 90), Мавидиди (Гермуш, 90), Вахи (Джоаккини, 58).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Над, Мукуди, Масон (Нокуэ, 46), Камара, Нейу, Амума (Сабан, 60), Хазри (Аушиш, 78), Буанга (Крассо, 78), Норден (Рамирес, 60).
Предупреждения: Вахи, 34. Буанга, 55. Нейу, 69. Над, 73. Сабан, 88.
Судья: Бастьен.
12 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».
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