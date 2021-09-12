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«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

16:04
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«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в матче пятого тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

У хозяев отличились нападающие Стефи Мавидиди и Валер Жермен.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 2:0 (1:0)

Голы: Мавидиди, 32 (1:0). Жермен, 62 (2:0).

«Монпелье»: Берто, Сако, Суке, Козза, Тулер (Эстев, 78), Ферри, Саванье, Шотар, Жермен (Леруа, 90), Мавидиди (Гермуш, 90), Вахи (Джоаккини, 58).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Над, Мукуди, Масон (Нокуэ, 46), Камара, Нейу, Амума (Сабан, 60), Хазри (Аушиш, 78), Буанга (Крассо, 78), Норден (Рамирес, 60).

Предупреждения: Вахи, 34. Буанга, 55. Нейу, 69. Над, 73. Сабан, 88.

Судья: Бастьен.

12 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».

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Основные источники исследования

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Спартак 3
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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