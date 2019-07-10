Блондин Головин. Россиянин из "Монако" и его новый стиль

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин опубликовал новую фотографию в Instagram. 23-летний хавбек в подписи к новому посту сделал акцент на своем новом имидже. Спортсмен покрасил волосы в светлый цвет.

В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

Ранее в сети появились фотографии с экзаменов Головина в НФИ КемГУ. 23-летний хавбек является студентом факультета физической культуры, естествознания и природопользования.

Головин сменил имидж. Теперь он блондин