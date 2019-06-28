Головин сдает экзамены в университете. Фото

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин сдает экзамены на летней сессии в НФИ КемГУ, информирует официальный сайт университета. 23-летний хавбек является студентом факультета физической культуры, естествознания и природопользования.

– Уже успел побывать на Алтае, сейчас на даче – готовлюсь к сессии, потом махну в Новосибирск. Сборы? Да, еще несколько дней и опять тренировки. В "Монако" очень нравится, хотел бы еще несколько сезонов там отыграть! Сибирь? Конечно, очень скучаю, приводит слова полузащитника пресс-служба НФИ КемГУ.

Отметим, что Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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