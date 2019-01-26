Близкими Салы собрано 109 тысяч евро для продолжения поиска футболиста

Во Франции начался сбор средств для продолжения поиска пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы, чей частный самолет исчез с экранов радаров над Ла Маншем вечером 21 января. Поисково-спасательная операция результатов не дала и была прекращена, хотя многие призывали ее продолжить.

Как сообщает L’Equipe, по инициативе семьи и друзей 28-летнего аргентинца, который играл до нынешнего января за "Нант", был начат сбор пожертвований для продолжения поиска. За сутки на специальном счете накопилось 109 тысяч евро. Пожертвования сделали многие футболисты лиги 1 и других чемпионатов.