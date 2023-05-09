«На переговоры с Абрамовичем я приехал в шортах». Легендарный босс «Лиона», который вытащил клуб со дна
Легендарный президент французского «Лиона» Жан-Мишель Олас объявил, что покидает пост президента спустя 36 лет. На его должность назначен американец Джон Текстор, который в прошлом году приобрел 75 процентов акций клуба.
«СЭ» рассказывает, как Олас превратил «Лион» в одну из лучшим команд Франции.
Купил «Лион» в 38 лет, хотя ничего не понимал в футболе
Жан-Мишель подхватил «Лион» в 1987 году, когда ему было 38. Причем совершенно случайно — бизнесмен не задумывался о футбольной деятельности. Олас был постоянным гостем телепрограммы «Амбиции», и после очередного эфира он вместе со спонсором передачи Бернаром Тапи устроил вечеринку. К тому моменту Тапи уже год владел «Марселем», который приобрел за символический франк: команда находилась в плачевном состоянии и бултыхалась на дне лиги 1.
Схожая беда приключилась и с «Лионом». Клуб прозябал в долгах и играл во втором дивизионе, а из титулов мог похвастаться только тремя Кубками Франции и одним Суперкубком.
На вечеринке журналист лионской газеты Le Progres спросил у Бернара, кто способен спасти «Лион» от забвения. Тапи не задумываясь назвал Оласа. На следующий день Олас красовался на первой полосе с заголовком: «Президент «Лиона».
Жан-Мишель принял вызов, хотя и переживал, так как ничего не смыслил в футболе. Он тут же разработал стратегию (даже дал ей название — OL-Europe), следуя которой «Лион» должен был не только вернуться в высший дивизион, но и стать видной европейской силой. Спустя годы он признавался, что это был скорее маркетинговый ход, а не продуманный план развития клуба.
Благодаря или вопреки ему «Лион» быстро достиг целей. В 1988-м Олас пригласил тренером перспективного Раймона Доменека, и тот вернул клуб в элиту в дебютном сезоне. А уже через три года команда квалифицировалась в Кубок УЕФА, где дошла до 1/8 финала.
Секрет успеха: легенды клуба на высоких должностях, собственный стадион и умная трансферная политика
И все-таки у Оласа был план развития. Президент не стал разбрасываться деньгами, а начал увеличивать фан-базу за счет сохранения клубных легенд в системе «Лиона». Назначение экс-футболистов на роль тренеров и менеджеров стало привычным делом. Началось все с Доменека и Бернара Лякомба, приглашенного на роль спортивного директора: у обоих 200+ матчей в футболке «Лиона». Олас придерживался идеи преемственности вплоть до отставки. Президент также приютил после завершения игровой карьеры Жуниньо, Грегори Купе, Бруно Женезио и других.
Еще один фактор успеха — постройка собственного стадиона, которую Олас планировал с начала нулевых. Мечта воплотилась в реальность в 2016 году. Теперь «Лион» играет на арене «Групама», вмещающей в себя почти 60 тысяч болельщиков. Здесь поражает факт того, что лионцы — единственный клуб Франции с собственным стадионом. Тот же «ПСЖ» арендует «Парк де Пренс» у правительства Парижа и ругается с ним по поводу покупки арены.
Но еще важнее — переосмысление трансферного рынка. Олас не гнался за звездами, а инвестировал в академию и игроков-аутсайдеров. Президент «Лиона» одним из первых в футболе создал трансферный комитет, который занимался продажей и покупкой футболистов. Кроме того, Жан-Мишель установил правило: расходы на зарплаты не должны превышать 60% от общего оборота клуба. Если уложиться в потолок не получалось, приходилось продавать игроков. Но основная причина продажи лидеров — слишком аппетитные предложения, превышающие реальную стоимость футболистов. На провокацию этих оферов и работает трансферный комитет.
Порой баснословные суммы выбивает сам Олас во время переговоров. В 2004-м «Челси» собирал дримтим и позвал Майкла Эссьена, но президент «Лиона» отклонил предложение и заявил, что игрок не продается. Ганец закатил истерику и саботировал предсезонку — но Олас был спокоен. Он договорился с Романом Абрамовичем о встрече на его яхте.
«Я приехал в шортах и в сопровождении сына, чтобы подчеркнуть неформальность визита. Три часа мы говорили обо всем, кроме того, о чем он [Абрамович] действительно хотел поговорить», — вспоминает Олас. Эссьена упомянули лишь во время прощания: Жан-Мишель сказал, что не продаст его меньше чем за 40 миллионов евро. Хотя француз знал, что «Челси» не хочет платить и половину суммы. Через неделю лондонцы сломались и предложили 22 миллиона, что устроило Оласа, который уже подыскал замену опорнику.
Это фишка Оласа: когда игрок резко выстреливает, клуб прорабатывает потенциальный трансфер и ищет замену. Ну и, само собой, до последнего играется с менеджерами топ-клубов, выбивая из них все деньги.
Летом 2019-го «Лион» готовился к продаже Танги Ндомбеле — фаворитом в гонке был «Тоттенхэм», который предложил за хавбека 45 миллионов евро. Но французы не торопились соглашаться. Олас в интервью сказал: «Если я подожду восемь дней, он будет стоить 80 миллионов». Он подождал и продал Танги за 62 миллиона евро.
Как продавал Бензема в «Реал» и сделал легендарной академию «Лиона»
Ндомбеле и Эссьен — показатель топовой селекции, но клуб зарабатывает и на воспитанниках. Александр Ляказетт, Набиль Фекир, Самюэль Умтити, Антони Марсьяль, Хатем Бен-Арфа; сейчас блистает Райан Шерки — все это выходцы клубной академии. На нее Олас выделял 8-10 миллионов евро ежегодно.
Система «Лиона» настолько авторитетная, что топ-клубы выстраиваются в очередь за выпускниками, которые даже не проявили себя на взрослом уровне. Например, Марсьяль, который в дебютном сезоне выбил 12+5 по гол+пас, а потом уехал в Манчестер за 60 миллионов евро. А есть еще более безумный пример: Виллем Жеббель сыграл за «Лион» всего в четырех матчах, а потом перешел в «Монако» за 20 миллионов.
И все же главная звезда академии — Карим Бензема, к которому у Оласа особое отношение. Показательна история трансфера форварда в «Реал». В 2009 году за ним охотились не только мадридцы, но и «МЮ», который предложил больше денег. Тогда Карим пришел в кабинет президента и попросил его принять офер «Реала», которым Бензема грезил с детства. Олас исполнил просьбу игрока, хотя и потерял в деньгах.
Спустя 13 лет оба встретились на победной для Карима церемонии «Золотого мяча» — 2022. Бензема упомянул Оласа в победной речи, а Жан-Мишель написал открытое письмо. «Ты легенда футбола, ты пример для других поколений. Мы всегда верили в тебя, мы всегда поддерживали тебя». И ведь Олас действительно что-то знал: во время продажи Карима прописал бонус в размере миллиона евро, если футболист возьмет «ЗМ».
Кстати, игрок не остался в стороне и отреагировал на новость об отставке Оласа. В соцсетях он опубликовал совместное фото с президентом, когда Бензема еще пылил за «Лион», и добавил подпись: «Босс».
Лишний раз убедиться в гениальности стратегии Оласа проще простого. Согласно Transfermarkt, с 1987 года «Лион» в плюсе на 187 миллиона евро. За 36 лет клуб продал 434 игрока и заработал миллиард.
«По факту, многих воспитанников ["Лиона"] можно найти в других командах. Порой мы проигрываем командам, которые почти полностью состоят из игроков, которых мы тренировали. Так что это своего рода победа», — рассказывает президент.
Сделал женский «Лион» европейским гегемоном и боролся за гендерное равенство
В 2004 году женская футбольная секция Лиона переросла в полноценную команду после ее приобретения Оласом. Жан-Мишель выступал за гендерное равенство в спорте и уделял женской команде не меньше внимания, чем мужской. Он потратил уйму средств на инфраструктуру, академию, а также трансферы, приглашая звездных Меган Рапино и Алекс Морган.
Затраты дали плоды: «Лион» — одна из самых успешных команд в женском футболе. При Оласе клуб восемь раз выиграл Лигу чемпионов, 15 раз стал чемпионом Франции и девять раз завоевывал Кубок Франции. Игроки регулярно попадают в символические сборные мира, а первая обладательница женского «Золотого мяча» Ада Хегерберг играет именно за «Лион».
«Он меняет правила игры. Я говорю не только о «Лионе», но и о женском футболе в целом», — восхищалась Ада президентом.
Отношение к женской команде проявляется даже в мелочах. Олас выписывал женской команде такие же призовые, что и мужской, а в 2006 году ругался с футбольной федерацией из-за формы. Один игрок сообщил ему, что женщинам навязывают определенную форму, когда у мужчин полная свобода выбора. «Мой отец был учителем французского, а мать — учителем математики. Я воспитывался в культуре уважения к правилам и ценностям», — аргументирует свои действия Олас.
Футболистки очень ценят президента: та же Рапино выискивала Оласа после победы на ЧМ-2019, чтобы обнять его. Хотя Меган покинула французский клуб еще в 2014 году. Олас также возглавлял комитет по женскому футболу и развивал клубный бренд за рубежом: приобрел американский «ОЛ Рейн», чтобы увеличить скаутскую базу.
Раньше у женских команд не было собственных раздевалок, а теперь они тренируются на одном поле с мужчинами. И именно «Лион» был одним из основоположников развития женского футбола. Клуб также тратит на зарплаты чуть ли не больше всех: максимальная заработная плата составляет от 300 до 400 тысяч евро в год. Олас понимает, что это несравнимые деньги с мужским футболом, но делает все возможное, чтобы стереть грань.
«Помимо денег у игроков на уме стоит более широкий вопрос. Продвижение гендерного равенства и ценностей должно быть переведено в экономический аспект, но, к сожалению, пока мы этого не можем сделать. Конечно, мы платим лучше, чем другие, потому что экономическое уважение — часть наших ценностей», — говорит Олас.
Был в центре судейских скандалов и называл чиновников «идиотами»
«Лион» подозревали в сговоре с судьями Франции, которые, как считалось, подсуживали команде. Конфликт обострился в сезоне-2016/17, когда Оласа атаковали менеджеры почти всех топ-клубов. Вскоре присоединился владелец «Монако» Вадим Васильев, который остался недоволен домашним поражением от «Лиона». Тем более в том сезоне монегаски претендовали на титул.
«Я собираюсь сказать то, о чем все думают. «Лион» — фаворит у судей. Много случаев, когда клуб играет в полном составе против десятерых. Сегодня было ощущение, что мы сначала играли 11 на 12, а потом 10 на 12 (в конце первого тайма Бенджамена Менди удалили с поля. — Прим. «СЭ)», — говорил Васильев после поражения.
Его слова разделил президент «Ренна». По его мнению, Олас не подкупал, но давил на судейский корпус авторитетом, заставляя их трактовать спорные эпизоды в пользу своего клуба. Причем в сезоне-2016/17 «Лион» был лидером по количеству заработанных пенальти и по удалениям у соперника.
Олас в интервью L'Equipe ответил на нападки и рассказал, что клуб детально изучает арбитров: «Речь идет о лучшем знакомстве с судьями перед матчами. Я страстный, поэтому более разборчив и строг. Мы стараемся получить максимум статистики по судьям. В этом нет ничего негативного. Наши аналитики смотрят, как они себя ведут. УЕФА также предоставляет нам данные по еврокубкам, но они предназначены только для тренера и спортивного директора».
Впрочем, иногда жертвой судейских решений становился сам «Лион». В начале 2018-го в матче с «Бордо» разгорелся скандал: Малком «нырнул» в штрафной лионцев и заработал пенальти, который затем реализовал.
Олас раскритиковал судью Летексе и вспомнил, как тот месяцем ранее поставил ошибочный пенальти в пользу «Лиона». Своей речью Жан-Мишель намекнул на идею сотрудничества клубов с судейским корпусом, который бы позволил ему влиять на выбор арбитров.
А в конце 2021 года произошел вопиющий скандал в дерби с «Марселем». Болельщики лионцев устроили беспорядки на стадионе, а прилетевшая в голову Димитри Пайету бутылка принесла «Лиону» техническое поражение. Олас, конечно, был зол. Судья матча в отчете пожаловался на поведение президента, который сказал ему: «Соревнование зависит от профессиональной футбольной лиги, а вы — от Федерации футбола Франции. К сожалению для вас, я член исполнительного комитета, поэтому мы не остановимся». Олас негодовал, что Федерация прописала «Лиону» технарь (плюс закрыла стадион на два матча и сняла очко), когда в руководстве лиги хотели продолжить матч. В итоге президента дисквалифицировали на пять матчей.
Другой скандальный эпизод произошел в ковидный период, когда досрочно завершили сезон-2019/20. На момент остановки чемпионата «Лион» занимал седьмое место, которое стало итоговым. Тем самым, впервые за 23 сезона клуб не попал в еврокубки. Олас был в ярости: обратился в УЕФА, назвал функционеров «идиотами» и клялся головой детей, что действовал бы так же, будь «Лион» на втором месте к моменту остановки лиги 1.
Чем займется Олас теперь?
Официально известно лишь то, что Олас станет почетным президентом клуба, но это скорее дань уважения легенде, нежели работа. Слухи связывают Жан-Мишеля с постом руководителя женского чемпионата Франции, а также с должностью президента Федерации футбола Франции. Олас является членом исполкома — и его кандидатура действительно рассматривается. Особенно на фоне отстраненного из-за скандала Ноэля Ле Гре.
Артем Никулин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2