«На переговоры с Абрамовичем я приехал в шортах». Легендарный босс «Лиона», который вытащил клуб со дна

Жан-Мишель Олас покидает свой пост спустя 36 лет работы.

Легендарный президент французского «Лиона» Жан-Мишель Олас объявил, что покидает пост президента спустя 36 лет. На его должность назначен американец Джон Текстор, который в прошлом году приобрел 75 процентов акций клуба.

«СЭ» рассказывает, как Олас превратил «Лион» в одну из лучшим команд Франции.

Купил «Лион» в 38 лет, хотя ничего не понимал в футболе

Жан-Мишель подхватил «Лион» в 1987 году, когда ему было 38. Причем совершенно случайно — бизнесмен не задумывался о футбольной деятельности. Олас был постоянным гостем телепрограммы «Амбиции», и после очередного эфира он вместе со спонсором передачи Бернаром Тапи устроил вечеринку. К тому моменту Тапи уже год владел «Марселем», который приобрел за символический франк: команда находилась в плачевном состоянии и бултыхалась на дне лиги 1.

Схожая беда приключилась и с «Лионом». Клуб прозябал в долгах и играл во втором дивизионе, а из титулов мог похвастаться только тремя Кубками Франции и одним Суперкубком.

На вечеринке журналист лионской газеты Le Progres спросил у Бернара, кто способен спасти «Лион» от забвения. Тапи не задумываясь назвал Оласа. На следующий день Олас красовался на первой полосе с заголовком: «Президент «Лиона».

Жан-Мишель принял вызов, хотя и переживал, так как ничего не смыслил в футболе. Он тут же разработал стратегию (даже дал ей название — OL-Europe), следуя которой «Лион» должен был не только вернуться в высший дивизион, но и стать видной европейской силой. Спустя годы он признавался, что это был скорее маркетинговый ход, а не продуманный план развития клуба.

Благодаря или вопреки ему «Лион» быстро достиг целей. В 1988-м Олас пригласил тренером перспективного Раймона Доменека, и тот вернул клуб в элиту в дебютном сезоне. А уже через три года команда квалифицировалась в Кубок УЕФА, где дошла до 1/8 финала.

Фото Global Look Press

Секрет успеха: легенды клуба на высоких должностях, собственный стадион и умная трансферная политика

И все-таки у Оласа был план развития. Президент не стал разбрасываться деньгами, а начал увеличивать фан-базу за счет сохранения клубных легенд в системе «Лиона». Назначение экс-футболистов на роль тренеров и менеджеров стало привычным делом. Началось все с Доменека и Бернара Лякомба, приглашенного на роль спортивного директора: у обоих 200+ матчей в футболке «Лиона». Олас придерживался идеи преемственности вплоть до отставки. Президент также приютил после завершения игровой карьеры Жуниньо, Грегори Купе, Бруно Женезио и других.

Еще один фактор успеха — постройка собственного стадиона, которую Олас планировал с начала нулевых. Мечта воплотилась в реальность в 2016 году. Теперь «Лион» играет на арене «Групама», вмещающей в себя почти 60 тысяч болельщиков. Здесь поражает факт того, что лионцы — единственный клуб Франции с собственным стадионом. Тот же «ПСЖ» арендует «Парк де Пренс» у правительства Парижа и ругается с ним по поводу покупки арены.

Но еще важнее — переосмысление трансферного рынка. Олас не гнался за звездами, а инвестировал в академию и игроков-аутсайдеров. Президент «Лиона» одним из первых в футболе создал трансферный комитет, который занимался продажей и покупкой футболистов. Кроме того, Жан-Мишель установил правило: расходы на зарплаты не должны превышать 60% от общего оборота клуба. Если уложиться в потолок не получалось, приходилось продавать игроков. Но основная причина продажи лидеров — слишком аппетитные предложения, превышающие реальную стоимость футболистов. На провокацию этих оферов и работает трансферный комитет.

Порой баснословные суммы выбивает сам Олас во время переговоров. В 2004-м «Челси» собирал дримтим и позвал Майкла Эссьена, но президент «Лиона» отклонил предложение и заявил, что игрок не продается. Ганец закатил истерику и саботировал предсезонку — но Олас был спокоен. Он договорился с Романом Абрамовичем о встрече на его яхте.

«Я приехал в шортах и в сопровождении сына, чтобы подчеркнуть неформальность визита. Три часа мы говорили обо всем, кроме того, о чем он [Абрамович] действительно хотел поговорить», — вспоминает Олас. Эссьена упомянули лишь во время прощания: Жан-Мишель сказал, что не продаст его меньше чем за 40 миллионов евро. Хотя француз знал, что «Челси» не хочет платить и половину суммы. Через неделю лондонцы сломались и предложили 22 миллиона, что устроило Оласа, который уже подыскал замену опорнику.

Это фишка Оласа: когда игрок резко выстреливает, клуб прорабатывает потенциальный трансфер и ищет замену. Ну и, само собой, до последнего играется с менеджерами топ-клубов, выбивая из них все деньги.

Летом 2019-го «Лион» готовился к продаже Танги Ндомбеле — фаворитом в гонке был «Тоттенхэм», который предложил за хавбека 45 миллионов евро. Но французы не торопились соглашаться. Олас в интервью сказал: «Если я подожду восемь дней, он будет стоить 80 миллионов». Он подождал и продал Танги за 62 миллиона евро.

Жан-Мишель Олас. Фото Global Look Press

Как продавал Бензема в «Реал» и сделал легендарной академию «Лиона»

Ндомбеле и Эссьен — показатель топовой селекции, но клуб зарабатывает и на воспитанниках. Александр Ляказетт, Набиль Фекир, Самюэль Умтити, Антони Марсьяль, Хатем Бен-Арфа; сейчас блистает Райан Шерки — все это выходцы клубной академии. На нее Олас выделял 8-10 миллионов евро ежегодно.

Система «Лиона» настолько авторитетная, что топ-клубы выстраиваются в очередь за выпускниками, которые даже не проявили себя на взрослом уровне. Например, Марсьяль, который в дебютном сезоне выбил 12+5 по гол+пас, а потом уехал в Манчестер за 60 миллионов евро. А есть еще более безумный пример: Виллем Жеббель сыграл за «Лион» всего в четырех матчах, а потом перешел в «Монако» за 20 миллионов.

И все же главная звезда академии — Карим Бензема, к которому у Оласа особое отношение. Показательна история трансфера форварда в «Реал». В 2009 году за ним охотились не только мадридцы, но и «МЮ», который предложил больше денег. Тогда Карим пришел в кабинет президента и попросил его принять офер «Реала», которым Бензема грезил с детства. Олас исполнил просьбу игрока, хотя и потерял в деньгах.

Спустя 13 лет оба встретились на победной для Карима церемонии «Золотого мяча» — 2022. Бензема упомянул Оласа в победной речи, а Жан-Мишель написал открытое письмо. «Ты легенда футбола, ты пример для других поколений. Мы всегда верили в тебя, мы всегда поддерживали тебя». И ведь Олас действительно что-то знал: во время продажи Карима прописал бонус в размере миллиона евро, если футболист возьмет «ЗМ».

Кстати, игрок не остался в стороне и отреагировал на новость об отставке Оласа. В соцсетях он опубликовал совместное фото с президентом, когда Бензема еще пылил за «Лион», и добавил подпись: «Босс».

Лишний раз убедиться в гениальности стратегии Оласа проще простого. Согласно Transfermarkt, с 1987 года «Лион» в плюсе на 187 миллиона евро. За 36 лет клуб продал 434 игрока и заработал миллиард.

«По факту, многих воспитанников ["Лиона"] можно найти в других командах. Порой мы проигрываем командам, которые почти полностью состоят из игроков, которых мы тренировали. Так что это своего рода победа», — рассказывает президент.

Карим Бензема. Фото Getty Images

Сделал женский «Лион» европейским гегемоном и боролся за гендерное равенство

В 2004 году женская футбольная секция Лиона переросла в полноценную команду после ее приобретения Оласом. Жан-Мишель выступал за гендерное равенство в спорте и уделял женской команде не меньше внимания, чем мужской. Он потратил уйму средств на инфраструктуру, академию, а также трансферы, приглашая звездных Меган Рапино и Алекс Морган.

Затраты дали плоды: «Лион» — одна из самых успешных команд в женском футболе. При Оласе клуб восемь раз выиграл Лигу чемпионов, 15 раз стал чемпионом Франции и девять раз завоевывал Кубок Франции. Игроки регулярно попадают в символические сборные мира, а первая обладательница женского «Золотого мяча» Ада Хегерберг играет именно за «Лион».

«Он меняет правила игры. Я говорю не только о «Лионе», но и о женском футболе в целом», — восхищалась Ада президентом.

Отношение к женской команде проявляется даже в мелочах. Олас выписывал женской команде такие же призовые, что и мужской, а в 2006 году ругался с футбольной федерацией из-за формы. Один игрок сообщил ему, что женщинам навязывают определенную форму, когда у мужчин полная свобода выбора. «Мой отец был учителем французского, а мать — учителем математики. Я воспитывался в культуре уважения к правилам и ценностям», — аргументирует свои действия Олас.

Футболистки очень ценят президента: та же Рапино выискивала Оласа после победы на ЧМ-2019, чтобы обнять его. Хотя Меган покинула французский клуб еще в 2014 году. Олас также возглавлял комитет по женскому футболу и развивал клубный бренд за рубежом: приобрел американский «ОЛ Рейн», чтобы увеличить скаутскую базу.

Раньше у женских команд не было собственных раздевалок, а теперь они тренируются на одном поле с мужчинами. И именно «Лион» был одним из основоположников развития женского футбола. Клуб также тратит на зарплаты чуть ли не больше всех: максимальная заработная плата составляет от 300 до 400 тысяч евро в год. Олас понимает, что это несравнимые деньги с мужским футболом, но делает все возможное, чтобы стереть грань.

«Помимо денег у игроков на уме стоит более широкий вопрос. Продвижение гендерного равенства и ценностей должно быть переведено в экономический аспект, но, к сожалению, пока мы этого не можем сделать. Конечно, мы платим лучше, чем другие, потому что экономическое уважение — часть наших ценностей», — говорит Олас.

Фото Global Look Press

Был в центре судейских скандалов и называл чиновников «идиотами»

«Лион» подозревали в сговоре с судьями Франции, которые, как считалось, подсуживали команде. Конфликт обострился в сезоне-2016/17, когда Оласа атаковали менеджеры почти всех топ-клубов. Вскоре присоединился владелец «Монако» Вадим Васильев, который остался недоволен домашним поражением от «Лиона». Тем более в том сезоне монегаски претендовали на титул.

«Я собираюсь сказать то, о чем все думают. «Лион» — фаворит у судей. Много случаев, когда клуб играет в полном составе против десятерых. Сегодня было ощущение, что мы сначала играли 11 на 12, а потом 10 на 12 (в конце первого тайма Бенджамена Менди удалили с поля. — Прим. «СЭ)», — говорил Васильев после поражения.

Его слова разделил президент «Ренна». По его мнению, Олас не подкупал, но давил на судейский корпус авторитетом, заставляя их трактовать спорные эпизоды в пользу своего клуба. Причем в сезоне-2016/17 «Лион» был лидером по количеству заработанных пенальти и по удалениям у соперника.

Олас в интервью L'Equipe ответил на нападки и рассказал, что клуб детально изучает арбитров: «Речь идет о лучшем знакомстве с судьями перед матчами. Я страстный, поэтому более разборчив и строг. Мы стараемся получить максимум статистики по судьям. В этом нет ничего негативного. Наши аналитики смотрят, как они себя ведут. УЕФА также предоставляет нам данные по еврокубкам, но они предназначены только для тренера и спортивного директора».

Впрочем, иногда жертвой судейских решений становился сам «Лион». В начале 2018-го в матче с «Бордо» разгорелся скандал: Малком «нырнул» в штрафной лионцев и заработал пенальти, который затем реализовал.

Олас раскритиковал судью Летексе и вспомнил, как тот месяцем ранее поставил ошибочный пенальти в пользу «Лиона». Своей речью Жан-Мишель намекнул на идею сотрудничества клубов с судейским корпусом, который бы позволил ему влиять на выбор арбитров.

А в конце 2021 года произошел вопиющий скандал в дерби с «Марселем». Болельщики лионцев устроили беспорядки на стадионе, а прилетевшая в голову Димитри Пайету бутылка принесла «Лиону» техническое поражение. Олас, конечно, был зол. Судья матча в отчете пожаловался на поведение президента, который сказал ему: «Соревнование зависит от профессиональной футбольной лиги, а вы — от Федерации футбола Франции. К сожалению для вас, я член исполнительного комитета, поэтому мы не остановимся». Олас негодовал, что Федерация прописала «Лиону» технарь (плюс закрыла стадион на два матча и сняла очко), когда в руководстве лиги хотели продолжить матч. В итоге президента дисквалифицировали на пять матчей.

Другой скандальный эпизод произошел в ковидный период, когда досрочно завершили сезон-2019/20. На момент остановки чемпионата «Лион» занимал седьмое место, которое стало итоговым. Тем самым, впервые за 23 сезона клуб не попал в еврокубки. Олас был в ярости: обратился в УЕФА, назвал функционеров «идиотами» и клялся головой детей, что действовал бы так же, будь «Лион» на втором месте к моменту остановки лиги 1.

Чем займется Олас теперь?

Официально известно лишь то, что Олас станет почетным президентом клуба, но это скорее дань уважения легенде, нежели работа. Слухи связывают Жан-Мишеля с постом руководителя женского чемпионата Франции, а также с должностью президента Федерации футбола Франции. Олас является членом исполкома — и его кандидатура действительно рассматривается. Особенно на фоне отстраненного из-за скандала Ноэля Ле Гре.

Артем Никулин