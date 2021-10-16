Бензема: «Мбаппе сам сказал, что будет играть за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем станет игроком команды из Мадрида.

«Мне нравится играть вместе с Мбаппе в сборной Франции. Может, в будущем будем играть и за один клуб, почему нет?

Нужно с уважением относиться к «ПСЖ». Я всегда это говорил, но готов снова повторить: надеюсь, что однажды мы будем играть вместе.

Мбаппе сам так сказал. Он хочет попробовать себе в новой команде, на другом месте. Однажды он будет играть за «Реал». Это лишь вопрос времени», — приводит слова Бензема Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт 22-летнего Мбаппе с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года.