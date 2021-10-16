Бензема: «Мбаппе сам сказал, что будет играть за «Реал»
Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем станет игроком команды из Мадрида.
«Мне нравится играть вместе с Мбаппе в сборной Франции. Может, в будущем будем играть и за один клуб, почему нет?
Нужно с уважением относиться к «ПСЖ». Я всегда это говорил, но готов снова повторить: надеюсь, что однажды мы будем играть вместе.
Мбаппе сам так сказал. Он хочет попробовать себе в новой команде, на другом месте. Однажды он будет играть за «Реал». Это лишь вопрос времени», — приводит слова Бензема Mundo Deportivo.
Напомним, что действующий контракт 22-летнего Мбаппе с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года.
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