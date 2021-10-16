Почеттино — о Мбаппе: «Когда он нужен команде, он всегда проявляет себя»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отметил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче против «Анже» (2:1) в 10-м туре чемпионата Франции.
«Мне даже не нужно снова его хвалить. Он отличный игрок, один из лучших в мире. Когда он нужен команде, он всегда проявляет себя», — приводит слова тренера RMC.
Напомним, что нападающий отказывается продлевать контракт с парижским клубом, который истекает летом 2022 года. Форвард хочет покинуть команду и уйти в «Реал», однако «ПСЖ» не оставляет надеж сохранить Мбаппе.
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