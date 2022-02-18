Бен Йеддер признан лучшим игроком января в чемпионате Франции

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер признан лучшим игроком января в чемпионате Франции.

31-летний француз набрал 56 процентов голосов. В прошлом месяце Бен Йеддер сыграл в 2 матчах лиги 1, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

«Продолжаем», — написал Бен Йеддер в Instagram после объявления результатов.

Второе место в голосовании занял нападающий «Нанта» Людовик Блас, за которого проголосовали 30 процентов, а замкнул тройку форвард «Ниццы» Амин Гуири — 14 процентов.