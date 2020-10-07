Бен Арфа стал игроком «Бордо»

Французский полузащитник Атем Бен Арфа перешел в «Бордо», сообщает официальный сайт клуба. Он присоединился к команде на правах свободного агента. Последним его клубом был «Вальядолид».

33-летний футболист в прошлом сезоне провел пять матчей за «Вальядолид» в чемпионате Испании. Ранее выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл», «Халл», «Ниццу», «ПСЖ» и «Ренн». Пятикратный чемпион Франции.