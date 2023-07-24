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Энрике — о «ПСЖ»: «Состав нужно усиливать, необходимы и трансферы на выход»

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что состав команды нуждается в изменениях. Он отметил, что после недели тренировок впечатление об игроках парижан прекрасное.

«Но состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход. Во время турне мы используем матчи, чтобы получить [более детальное] представление о команде и добиться результатов на поле», — сказал главный тренер L'Equipe.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Лига 1 стартует 13 августа.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Источник сообщает, что Икарди покинул «ПСЖ» и подписал контракт с «Галатасараем»
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 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 00:00
Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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13.08 00:00
Марсель – Реймс
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13.08 00:00
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