Аззедин Унаи не планирует переходить в «ПСЖ»

Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи не станет игроком «ПСЖ» в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Он сообщил, что эта информация недостоверна.

Ранее новость о переходе игрока распространил журналист Маттео Моретто. Более реальным претендентом на игрока является «Наполи», который хочет оформить трансфер этой зимой, но оставить марокканца в «Анже» до конца сезона.

22-летний хавбек оценивается в 15 миллионов евро.