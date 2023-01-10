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Сегодня, 08:17

Аззедин Унаи не планирует переходить в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи не станет игроком «ПСЖ» в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Он сообщил, что эта информация недостоверна.

Ранее новость о переходе игрока распространил журналист Маттео Моретто. Более реальным претендентом на игрока является «Наполи», который хочет оформить трансфер этой зимой, но оставить марокканца в «Анже» до конца сезона.

22-летний хавбек оценивается в 15 миллионов евро.

ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
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Труа – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
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