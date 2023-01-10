Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:06

Президент Федерации футбола Франции: «Льорис — один из величайших вратарей в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал решение вратаря Уго Льориса завершить карьеру в национальной команде.

«Льорис — один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Все помнят прекрасные моменты в клубах и сборной, которые Уго дарил нам. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде, потому что Уго — прирожденный лидер, образцовый капитан, невероятно умный парень и прекрасный человек. Он образец для подражания для всех футболистов. Мы все благодарим его», — приводит слова Ле Гре пресс-служба федерации.

Всего за сборную Франции 36-летний Льорис провел 145 матчей, что является рекордом страны.

В составе национальной команды он выигрывал ЧМ-2018, серебряные медали ЧМ-2022 и Евро-2016. Также француз является обладателем Лиги наций в 2021 году.

Уго Льорис
Сборная Франции по футболу
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру отреагировал на решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции

Аззедин Унаи не планирует переходить в «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости