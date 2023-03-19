Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 марта, 16:53

«Монако» без Головина победил «Аяччо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Монако»
Фото AFP

«Монако» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции победил «Аяччо» со счетом 2:0. Голы забили нападающие Виссам Бен-Йеддер и Крепин Диатта. Хозяева заканчивали встречу вдесятером после удаления форварда Сириля Байяла.

«Монако» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в лиге 1.

Полузащитник монегасков Александр Головин, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи, пропустил встречу из-за повреждения.

«Монако» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 15:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:2
Монако
dsadadad
Александр Головин
ФК Аяччо
ФК Монако
0
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне

Агент Головина: «Искать какие-то заговоры — бессмысленно. Для Александра всегда честь выступать за сборную России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
3
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
6
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
12
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
13
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
19
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Лион – Нант
 1 : 1
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 0 : 2
18.03 23:00
Ланс – Анже
 3 : 0
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 0 : 2
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 2 : 1
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 1 : 1
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 2 : 0
19.03 17:00
Труа – Брест
 2 : 2
19.03 19:05
ПСЖ – Ренн
 0 : 2
19.03 22:45
Реймс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости