Ауар заразился коронавирусом

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что игрок был помещен на самоизоляцию после тестирования. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ауар — единственный игрок «Лиона», у которого был выявлен вирус.

Указано, что через 10-15 дней футболист вернется к работе. Сегодня «Лион» во втором туре чемпионата Франции сыграет с «Дижоном». Начало в 22.00 по московскому времени.