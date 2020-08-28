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Новости   //    Футбол   //    Франция

Ауар заразился коронавирусом

21:42
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что игрок был помещен на самоизоляцию после тестирования. Болезнь у него проходит бессимптомно. Ауар — единственный игрок «Лиона», у которого был выявлен вирус.

Указано, что через 10-15 дней футболист вернется к работе. Сегодня «Лион» во втором туре чемпионата Франции сыграет с «Дижоном». Начало в 22.00 по московскому времени.

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