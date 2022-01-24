«Атлетико» в скором времени оформит трансфер защитника «Лилля»
«Атлетико» близок к подписанию защитника «Лилля»
«Атлетико» хочет подписать защитника «Лилля» Рейнилда Мандаву, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, стороны уже согласовали переход игрока. Сегодня, 24 января, футболист пройдет медицинское обследование в Мадриде.
28-летний футболист играет в составе «Лилля» с 2019 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за команду, отметившись голом.
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|53
|
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|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
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|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
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|10
|4
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|34
|
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|
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|9
|6
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|
9
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|22
|9
|5
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|
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|
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|7
|7
|8
|28-33
|28
|
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|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
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|17
|
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|Сент-Этьен
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
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|2
|3
|
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Монпелье
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|1
|5
|
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|1
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