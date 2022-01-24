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Сегодня, 18:09

«Атлетико» в скором времени оформит трансфер защитника «Лилля»

«Атлетико» близок к подписанию защитника «Лилля»
Виктория Кравченко

«Атлетико» хочет подписать защитника «Лилля» Рейнилда Мандаву, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, стороны уже согласовали переход игрока. Сегодня, 24 января, футболист пройдет медицинское обследование в Мадриде.

28-летний футболист играет в составе «Лилля» с 2019 года. В этом сезоне он провел 27 матчей за команду, отметившись голом.

ФК Атлетико
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