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Во Франции назвали причину срыва трансфера Азмуна в «Лион»

«Лион» отказался от трансфера нападающего «Зенита» Азмуна из-за высокой зарплаты игрока
Иван Шитик
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»

«Лион» вышел из борьбы за трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна из-за высоких требований игрока по зарплате, сообщает Actufoot со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, только два клуба были готовы удовлетворить запросы иранского форварда. Это были «Байер» и «Милан».

При этом сумма, которую будет получать иранец в Леверкузене, не называется, но отмечается, что она оказалась неподъемной для «Лиона».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Иранский футболист заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
ФК Лион
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