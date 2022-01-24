Анри отказался возглавить «Бордо»

Экс-тренер «Монако» и «Монреаля Импакт» Тьерри Анри не заинтересован в том, чтобы возглавить «Бордо», сообщает Goal.

«Бордо» рассматривал кандидатуру Анри. Однако специалисту работа в этом клубе неинтересна. В настоящее время он входит в штаб главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

«Бордо» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 20 очков. Сейчас команды тренирует Владимир Петкович.