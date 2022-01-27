Защитник «Лилля» и сборной Мозамбика Мандава перейдет в «Атлетико» летом

Защитник «Лилля» Рейнилду Мандава не перейдет в «Атлетико» в январе, сообщает AS.

По информации источника, Мандава станет игроком испанского клуба по окончании сезона, когда станет свободным агентом.

«Лилль» решил не отпускать защитника до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Мозамбика провел 27 матчей за французский клуб и забил один мяч.