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Защитник «Лилля» и сборной Мозамбика Мандава перейдет в «Атлетико» летом

«Атлетико» подпишет защитника «Лилля» Мандава летом бесплатно
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Лилля» Рейнилду Мандава не перейдет в «Атлетико» в январе, сообщает AS.

По информации источника, Мандава станет игроком испанского клуба по окончании сезона, когда станет свободным агентом.

«Лилль» решил не отпускать защитника до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Мозамбика провел 27 матчей за французский клуб и забил один мяч.

Источник: https://as.com/futbol/2022/01/25/primera/1643147896_832166.html
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