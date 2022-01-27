Защитник «Лилля» и сборной Мозамбика Мандава перейдет в «Атлетико» летом
«Атлетико» подпишет защитника «Лилля» Мандава летом бесплатно
Защитник «Лилля» Рейнилду Мандава не перейдет в «Атлетико» в январе, сообщает AS.
По информации источника, Мандава станет игроком испанского клуба по окончании сезона, когда станет свободным агентом.
«Лилль» решил не отпускать защитника до закрытия зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Мозамбика провел 27 матчей за французский клуб и забил один мяч.
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|19.11
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Монако – Лилль
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Брест – Ланс
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