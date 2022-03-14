Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Ранее появлялась информация, что нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино покинет команду по окончании сезона из-за неудовлетворительного выступления в Лиге чемпионов.

Симеоне привел мадридский «Атлетико» к победе в чемпионате Испании в прошлом сезоне, выиграл с клубом Лигу Европы и дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов.

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года.